La scorsa settimana Spy ha ipotizzato un possibile cambio di azienda per Belen Rodriguez, che secondo il settimanale potrebbe lasciare Mediaset e approdare su un canale del digitale terrestre.

“Il futuro della Rodriguez è un punto interrogativo non soltanto dal lato affettivo. C’è stata la possibilità di vederla in giuria a La Pupa e il Secchione, ma saltata la conduzione di Simona Ventura, Belen si è defilata. Addirittura c’è stato un momento in cui la Rodriguez, molto amica di Alessia Marcuzzi, avrebbe potuto partecipare come opinionista, insieme a Stefano De Martino, a L’Isola dei Famosi. Ipotesi che però è sfumata perché lei non vuole lavorare con i suoi ex.

Adesso per lei è tempo do scelte.

Non è da escludere una nuova avventura, in un programma importante, ma è top secret al momento. Oppure c’è la scelta di emigrare, per farsi le ossa, su un canale del digitale terrestre. La showgirl, pur essendo felice di poter lavorare nei programmi di Maria De Filippi, da tempo aspetta un’opportunità importante. E se questo vorrà dire lasciare Mediaset e giocarsi nuove carte su un’altra rete, lei è pronta a rischiare. Quindi anno nuovo, vita nuova”.