Belen Rodriguez ieri durante la Milano Fashion Week ha più volte litigato con i fotografi ed a uno di loro ha pure dato un buffetto sulla guancia perché colpevole di averle fatto delle foto dal basso.

All’uscita della sfilata di Alberta Ferretti, Belen è stata circondata dai paparazzi ed uno di loro ha azzardato un inquadratura dal basso che non è affatto piaciuta all’argentina.

“Dal basso vengono bellissime le foto complimenti!”.

Il paparazzo in questione non ha fatto neanche in tempo a realizzare cosa gli fosse successo che Belen ha rischiato di cadere a terra inciampando su un gradino.

Poco più tardi la Rodriguez si è scontrata per caso con Chiara Ferragni e dopo un saluto frettoloso ha continuato a camminare nella sua direzione verso la tanto agognata macchina in mezzo ad una schiera di fotografi pronti ad immortalarla. Purtroppo però, anche in questa occasione li ha bacchettati:

“Mantenete le distanze come per la guida, altrimenti io mi ammazzo, cado. Il sistema è sbagliato. La macchina dov’è?”

La Milano Fashion Week deve essere davvero stressante, tutto il giorno di corsa fra una sfilata e l’altra….



E quei paparazzi sempre pronti a scattare foto per immortalare l’ultimo outfit indossato…E quelle biondine incontrate durante il tragitto…Mai come oggi #LeaveBelenAlone!