Domenica scorsa da Mara Venier, Alfonso Signorini ha fatto un augurio a Stefano De Martino e Belen:

“Loro sono due personalità distanti ma potrebbero formare una coppia indissolubile. Lui è sicuramente una persona molto legata alla famiglia, da buon uomo del sud. Insieme stanno lavorando a rendere più solido il loro rapporto. Questo tra Stefano De Martino e Belen è un work in progress. Noi ci auguriamo che restino insieme. Intanto li teniamo d’occhio. Auguri e figli maschi, ma anche femmine”.

Frasi che sono state riportate da Gabriele Parpiglia sul nuovo numero di Chi:

“Il vero scoop è a casa di Belen e si chiama Stefano De Martino. Una notizia che il nostro settimanale aveva già dato lo scorso 6 febbraio, dedicando la copertina alla coppia sorpresa mentre si bacia. Sull’argomento Belen ha detto solo ‘In questo momento faccio quello che mi fa stare bene’. E anche se influenzata, il suo stare bene adesso è Stefano. Un’ultima rivelazione: Signorini ha fatto un videomessaggio per Stefano a Domenica In, augurando alla coppia figli maschi o femmine. In studio De Martino non ha confermato, ma nemmeno smentito…”

Sui social in molti hanno iniziato a parlare di “gravidanza” per la showgirl, ma Stefanone ha smentito tutto. Raggiunto da gossipetv, il ballerino ha ironicamente commentato il rumor, dichiarando che non sta per diventare padre per la seconda volta.

“Pure questa adesso? No, non sono incinto. Il gossip è talmente veloce. È cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire. Comunque ribadisco: non sono incinto.”

🚨 Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino 🚨 pic.twitter.com/CeeLrDnLwq — Paola ♊ (@musiclover_blu) 26 febbraio 2019