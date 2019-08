Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino: a distanza di sei anni dalla nascita di Santiago i due avrebbero deciso di concepire un altro figlio e questo sarebbe proprio il momento giusto.

Come si legge su settimanale Di Più, una fonte vicino a Stefano De Martino avrebbe confermato la gravidanza di Belen: sarebbe stato proprio il ballerino a parlarne con alcuni amici che avrebbero successivamente allarmato il settimanale. Stefano e Belen, al momento, non vogliono dirlo pubblicamente perché lei sarebbe solo al terzo mese di gravidanza ed in passato ha giù avuto un aborto spontaneo quando rimase incinta di Fabrizio Corona.

Se la gravidanza dovesse quindi andare bene il fratellino o la sorellina di Santiago dovrebbe nascere a febbraio.