The King Corona Magazine ha svelato i retroscena sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo il settimanale di Corona, Belen e Stefano si sarebbero riavvicinati prima di tutto per loro figlio Santiago. I due usciranno allo scoperto solo quando saranno sicuri della loro storia.

“Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme – si legge nell’autobiografia di Corona – non so che cosa sarà delle nostre vite, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei, ed è sempre la stessa magia, quella che ha creato la coppia dei Bonnie e Clyde all’italiana, che gli italiani non hanno mai dimenticato, perché nell’immaginario collettivo io e lei saremo sempre insieme. Se potessi incontrare oggi quel Dio che tante volte mi ha abbandonato e che non mi ha voluto bene, e mi permettesse di esprimere un desiderio… gli chiederei la possibilità di costruire quella famiglia che non ho potuto avere con Belen per colpa del destino. Perché, con coraggio lo devo ammettere, in questo caso con la vita ho perso, perché non sono riuscito a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la mia famiglia».