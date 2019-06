Sono mesi che circolano rumor su una possibile gravidanza di Belen Rodriguez. Tutto è nato da un messaggio di Alfonso Signorini per Stefano De Martino a Domenica In.

“Il vero scoop è a casa Rodriguez e si chiama Stefano De Martino. Una notizia che il nostro settimanale aveva già dato lo scorso 6 febbraio, dedicando la copertina alla coppia sorpresa mentre si bacia. Sull’argomento Belen ha detto solo ‘In questo momento faccio quello che mi fa stare bene’. E anche se influenzata, il suo stare bene adesso è Stefano.

Un’ultima rivelazione: Signorini ha fatto un videomessaggio per Stefano a Domenica In, augurando alla coppia figli maschi o femmine. In studio De Martino non ha confermato, ma nemmeno smentito…”