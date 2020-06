Belen Rodriguez in un video pubblicato su Instagram ha confermato al crisi con Stefano De Martino, ma si è limitata a dire che per lei questo è un periodo complicato e non ha aggiunto altro.

Se il settimanale Oggi ha parlato di “frequentazioni ambigue e sfarfallamenti di Stefano” alla base di questa rottura, Libero e Il Messaggero invece hanno riportato un’altra versione.

“Persone vicino alla coppia avrebbero rivelato che il problema sarebbe interno alla famiglia. – si legge su Il Messaggero – Secondo i rumors, Stefano De Martino sarebbe stufo della presunta ingerenza dei suoceri Veronica e Gustavo e dei cognati Jeremias e Cecilia nel loro vita familiare. «Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica», avrebbero rivelato le fonti. Non è tutto. L’ex ballerino di Amici non avrebbe gradito neanche la presunta disparità di trattamento subita da sua madre e sua sorella che, al contrario, avrebbero frequentato molto meno della famiglia Rodriguez la loro casa”.

Adesso a chiarire la faccenda è arrivato Alfonso Signorini con il suo Chi. Stando a quanto si legge sul noto settimanale, non si tratterebbe più solo di crisi tra Belen e Stefano, ma di un addio, arrivato per una questione di incompatibilità.

“La showgirl ha reagito bene, comprendendo che quella non era la sua strada, e ha ricominciato a vivere. Non curandosi, come sempre, delle apparenze. A chiudere è stato Stefano, dopo che era stato proprio lui a cercare un rappacificamento lo scorso anno. Non c’erano di mezzo altre persone e le famiglie si sono schierate solo dopo la rottura. Sono le fasi della vita che a volte si incastrano, a volte si scontrano. È l’impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto, di conciliare le differenze, di cambiare la propria natura”.

Non so perché, ma sento che più che un addio, sarà un altro arrivederci.

Mo spunta fuori che Belen e Stefano si sono lasciati perché incompatibili caratterialmente……. Mbha. — Sølä 🏵️ (@ladisansa) June 17, 2020