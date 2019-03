Mercoledì scorso il settimanale Chi ha confermato il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Gabriele Parpiglia ha anche rivelato che il ballerino avrebbe passato una notte a casa della sua ex moglie la sera prima dell’intervista a Domenica In.

Adesso anche Spy Magazine ha riportato questa indiscrezione, aggiungendo però uno scoop. Sul settimanale di gossip, Angelo Sica ha svelato come si è riaccesa la scintilla tra Stefanone e la Rodriguez. Pare che tutto sia iniziato all’Apophis club di Milano.

“Circolano voci secondo le quali Belen sarebbe incinta. Sarebbe la più grande felicità per la showgirl e De Martino che sono tornati ad essere una coppia e queste non sono illazioni.

Ma andiamo per gradi. Dove era lui prima dell’intervista a Domenica In? A casa di Belen, a prendersi cura di lei che era influenzata, i due hanno passato insieme la notte.

Ma quella tra il 23 e il 24 febbraio non è la prima notte che passano insieme negli ultimi tempi.

Come si sono riavvicinati? A fine gennaio Belen e De Martino si sono incontrati ad una festa in un club milanese, Apophis. Durante quel party i due sembrano aver fatto un viaggio indietro nel tempo fino al 2012. Hanno ballato affiatati tutta la sera. Non avevano nessuna voglia di separarsi e così a fine serata sono andati insieme a casa di lei. Questa volta non hanno trascorso una notte insieme, ma tutto il fine settimana. Con loro c’era anche il piccolo Santiago e sono tornati ad essere una famiglia unita.

Ma l’idillio deve essere interrotto perché la vita non si può fermare. Domenica mattina sono usciti per andare in aeroporto a Linate. Belen doveva partire per l’Argentina, dove poi è rimasta qualche giorno. […]

Il loro sogno d’amore è ricominciato così, come se non fosse mai finito”.