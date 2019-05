Visualizza questo post su Instagram

BELEN E DE MARTINO SI RISPOSANO E PENSANO AL SECONDO FIGLIO-LE IMMAGINI ESCLUSIVE DI GIULIA DE LELLIS A MIAMI Clamorosi scoop sul numero di “Spy” in edicola venerdì 3 maggio. Belen e De Martino sono tornati insieme e, come hanno visto tutti, hanno pubblicato le foto della loro vacanza a Marrakech, ma “Spy” vi anticipa che la showgirl e il conduttore di #Madeinsud, dopo essersi separati nel 2015, sono pronti a rinnovare la promessa d’amore, magari alle Isole Baleari dove andranno in vacanza quest’estate. Ma non è finita, perché Belen e Stefano stanno pensando a un fratellino (o una sorellina) per Santiago. Altra coppia amatissima è quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante. Su “Spy” le foto esclusive del topless della De Lellis a Miami, nel backstage di un servizio fotografico che sta scattando per una campagna pubblicitaria. Per i fan di Marco Mengoni invece, intervista esclusiva dopo il concerto al Pala Alpitour di Torino che ha inaugurato l’#Atlantictour: «Mi manca il tempo per godermi tantissime cose, la vita è un treno che va avanti senza guardare in faccia nessuno, mi manca quello che è perso, che non avrò mai, ma è giusto così, non si può volere tutto». Sempre su “Spy” le foto di Bianca Guaccero con un uomo “segreto” e un’anticipazione su Alessia Marcuzzi: potrebbe essere lei ad affiancare Alfonso Signorini nel nuovo #Grandefratellovip. #belenrodriguez #stefanodemartino #andreadamante #giuliadelellis #marcomengoni #biancaguaccero #alessiamarcuzzi