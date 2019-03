Nonostante le foto del bacio in aeroporto pubblicate da Chi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez non hanno mai confermato il loro ritorno di fiamma.

Venerdì sera però i due sono stati visti all’Armani Privé, un locale di Milano, ad una serata organizzata anche dal conduttore di Made in Sud.

Al party c’era anche l’ex di Stefanone, Gilda Ambrosio, ma nonostante la sua presenza, tra Belen e De Martino è scattato un limone.



Belen a Verissimo parla del presunto ritorno di fiamma con Stefano.

“Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo. La storia dei miei genitori ha influito molto sulla mia persona perché li guardavo che stavano insieme nonostante le tante problematiche e mi faceva male non vedermi così. Non sto comunque confermando niente, pian piano e con discrezione vedremo. Il motore di questa cosa è stato lui, anche perché è stato lui ad aver sbagliato”.