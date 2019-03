Nonostante Stefano De Martino continui a non voler parlare del suo privato e Belen Rodriguez non abbia rilasciato nessuna dichiarazione, è evidente che i due sono tornati insieme.

Prima le foto del bacio pubblicate da Chi, poi il ballerino beccato al compleanno della mamma di Belen e adesso Paola Turani che trova la coppia a Verona, ad una sfilata di abiti da sposa.

“Tra gli ospiti della sfilata di Atelier Emé a Verona ci sono anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino che si sono seduti in prima fila, uno accanto all’altra. – si legge su Il Corriere della Sera, Moda – Secondo i più recenti gossip ci sarebbe stato un riavvicinamento amoroso tra i due, ma all’evento non sono arrivati insieme. Stefano è arrivato per primo, ha fatto un giro nel backstage per poi accomodarsi nel front row. La Rodriguez invece, da vera star, si è presentata all’ultimo minuto, forse anche per sfuggire ai click dei fotografi, pronti a immortalarli insieme. Hanno guardato e commentato le uscite delle modelle e su Instagram Stefano si è lasciato andare ad alcuni giudizi sugli abiti in passerella. Belen ha scelto per l’occasione un mini dress monospalla in tessuto lurex.”

“Circolano voci secondo le quali Belen sarebbe incinta. Sarebbe la più grande felicità per la showgirl e De Martino che sono tornati ad essere una coppia e queste non sono illazioni.

Ma andiamo per gradi. Dove era lui prima dell’intervista a Domenica In? A casa di Belen, a prendersi cura di lei che era influenzata, i due hanno passato insieme la notte.

Ma quella tra il 23 e il 24 febbraio non è la prima notte che passano insieme negli ultimi tempi.

Come si sono riavvicinati? A fine gennaio Belen e De Martino si sono incontrati ad una festa in un club milanese, Apophis. Durante quel party i due sembrano aver fatto un viaggio indietro nel tempo fino al 2012. Hanno ballato affiatati tutta la sera. Non avevano nessuna voglia di separarsi e così a fine serata sono andati insieme a casa di lei. Questa volta non hanno trascorso una notte insieme, ma tutto il fine settimana. Con loro c’era anche il piccolo Santiago e sono tornati ad essere una famiglia unita.

Ma l’idillio deve essere interrotto perché la vita non si può fermare. Domenica mattina sono usciti per andare in aeroporto a Linate. Belen doveva partire per l’Argentina, dove poi è rimasta qualche giorno. […]

Il loro sogno d’amore è ricominciato così, come se non fosse mai finito”.