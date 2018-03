La rubrica ‘Sussurri fra divi’ di Diva e Donna ha svelato il presunto cachet che Belen Rodriguez e Andrea Iannone avrebbero preso per partecipare a C’è Posta Per Te.

“È iniziata la guerra del sabato sera, che vede schierati il programma di Maria e quello di Milly Carluccì: quindi C’è posta per te (Canale 5) contro Ballando con le Stelle (Rai Uno) iniziato lo scorso sabato. Per la prima puntata la De Filippi ha voluto schierare la coppia Belen Rodrìguez e Andrea Iannone. Sembra che la produzione abbia sborsato ben 50 mila euro per la coppia. Le armi si affilano”.