Chiara Ferragni e Belen Rodriguez nuovamente nel mirino delle finte sante e degli indinniati11!1!1

Se la fidanzata di Fedez qualche giorno fa aveva scatenato in caos per una gonna in latex, questa volta ha alzato un polverone per uno scatto in costume.

L’imprenditrice digitale ha anche risposto a qualche commento.

Chiara Ferragni vi smonta anche oggi pic.twitter.com/RScSVxoNe8 — Asia (@livresetfleurss) 20 agosto 2018

vivo per le risposte di Chiara Ferragni ai commenti sotto le sue foto ✈ pic.twitter.com/2e7wNtoAfh — ᴍᴀʀʏʟᴜɪx 🌌 (@PencIsArt) 20 agosto 2018

Per Belen invece il discorso è diverso, a far infuriare gli “indinniati1!11” non è stata una foto in bikini, ma uno scatto con un aereo privato.

Ecco solo alcuni degli educatissimi commenti:

“Arricchita!

“Vergognati schifosa”

“Cafonata”

“Poveretta, sei solo un bel contenitore ma vuota”

“Mi piacevi, ma ora esce una parte che non mi piace molto”

“Fai schifo a dimostrare i soldi così”

“Poveretta è un’argentina che non ha mai avuto nulla,adesso deve ostentare,la peggior cosa che si può fare è dare soldi agli ignoranti,guardate Balotelli!!!!”

“Ti entra tutto pure l’aereo?”

“Pure un aereo può starti dentro”

“Torna in argentina!”

“Che scatole c’è gente che muore di fame e tragedie e ancora pensare a questa vai aiutare gente che a perso tutto a Genova altro che foto con tutti soldi che hai vergogna.”

Consiglio a Belen di fare solo foto su Ciao della Piaggio e Fiat Panda, con didascalie del tipo “Sono una di voi! #viamo #vidaloca #paxerella sempreumile #ConTuttoLuCore“, per Chiara invece la soluzione (visto che adesso è una madre) è questa…