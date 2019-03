Durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è nata una storia. Soleil adesso fa coppia con Jeremias Rodriguez. Ma cosa ne pensano le due sorelle di baby Rodriguez? Cecilia in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha dichiarato che l’unica cosa importante per lei è che suo fratello sia felice. Chechu ha però puntualizzato che secondo lei Jeremias è stato eliminato dall’Isola proprio a causa di Soleil.

“Cosa penso di lei? Non la conosco ma sicuramente dalla tv traspare una personalità molto forte. E poi deve piacere a mio fratello non certo a me.

L’eliminazione all’Isola? Ci sono rimasta male, perché è un’esperienza a cui Jere teneva molto. – ha dichiarato Cecilia – Mi dispiace: però non credo tanto che lui sia antipatico al pubblico ma piuttosto che abbia pagato per la sua vicinanza a Soleil, che non è molto amata. Jeremias è un uomo molto protettivo: visto che il gruppo era contro la ragazza ha preferito prendersi cura di lei piuttosto che restare all’Isola dei Famosi”.