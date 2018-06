Erano più di 48 ore che non si sentivano voci di una crisi tra Belen e Andrea Iannone e stavo già in pensiero.

Questa volta però TGCOM e Spy ne sono certi, i due si sarebbero lasciati.

Secondo quanto riporta il magazine, a dire basta sarebbe stata la Rodriguez, ma il motivo ha dell’assurdo.

“L’argentina non ha preso bene il fatto di essere stata sostituita alla conduzione del programma di Canale 5 di cui comunque farà parte del cast. Ha deciso di concentrarsi sul lavoro.. Il pilota non ha potuto far altro che accettare la decisione della ex fidanzata. Aspetta che lei cambi idea e soffre in silenzio per la lontananza della donna con la quale vorrebbe formare una famiglia”.