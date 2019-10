Nei mesi scorsi Giulia De Lellis ha confermato che la rottura con Andrea Damante è dovuta a dei tradimenti. L’influencer ha specificato che l’ex tronista l’avrebbe tradita con diverse ragazze ed ha anche aggiunto di aver parlato al telefono con alcune di loro. Adesso però il settimanale Chi ha lanciato una bomba. Il magazine di Alfonso Signorini riporta un pettegolezzo rimasto segreto per molto tempo. Pare infatti che la Rodriguez e il dj abbiano avuto un rapporto clandestino, proprio mentre lui era impegnato con Giuliona e lei con Andrea Iannone.

“Un pettegolezzo, rimasto segreto per molti mesi, infiamma il mondo del gossip: si sussurra di un rapporto clandestino. – si legge su Chi – Parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello.”