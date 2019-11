Ormai è praticamente certo che le storie in cui Giulia De Lellis rivelava di sapere delle cose che avrebbero potuto rovinare delle famiglie fossero rivolte a Belen Rodriguez. Pare che alla base di questa faida ci siano dei motivi legati agli affari, ma anche il flirt della Rodriguez con Andrea Damante.

Adesso però il settimanale Spy tira fuori il terzo segreto. Stando a quanto si legge nel settimanale, lo storico stylist della moglie di De Martino, Giuseppe Dicecca, adesso sarebbe entrato nel team di Giuliona e la cosa avrebbe fatto indispettire l’argentina.

“Chi invece è stato accolto in casa della De Lellis è Giuseppe Dicecca, amico storico per oltre dieci anni nonché stylist di Belen. E Belen, quando ha visto Dicecca con Andrea Iannone e Giulia alla Mostra del Cinema di Venezia ha replicato con un lungo post per ringraziare le persone che, in questi dieci anni di carriera, le sono stati accanto. Indovinate chi era l’unico assente? Dicecca che, però, non ha mai replicato, ma Spy conferma che i rapporti con la Rodriguez sono definitivamente terminati. Ripicche in parallelo e oltre.”