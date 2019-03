Intervistata da Valerio Palmieri per Chi, Belen Rodriguez ha commentato le dichiarazioni di Paola Ferrari su Diletta Leotta.

“Diletta Leotta mi sta molto simpatica. L’ho conosciuta in radio e ci sentiamo anche fuori. Paola Ferrari l’ha criticata perché si è rifatta qualcosa? Che problemi ha Paola Ferrari? Ma ce l’ha con tutti? I suoi commenti sono infelici, dettati da un unico denominatore: l’invidia. Sa cosa le dico io? Si andasse a ritoccare anche lei! Così vediamo se viene fuori bella come Diletta. Basta con questo luogo comune: non è sufficiente rifarsi per essere belli. Se bastasse rifarsi, andrei a dire a chiunque di andare dal chirurgo e saremmo tutti più felici!”

Aspettando una risposta di Paola…

Belen ha anche parlato di Stefano De Martino, ma si è limitata a dire di essere molto felice.

“Cosa dovrei mettere come situazione sentimentale su Facebook? In realtà non saprei più cosa scrivere. In teoria siamo separati io e Stefano. M ail divorzio non è ancora arrivato, quindi non so più se sono sposata, divorziata, fidanzata. Non si capisce. Posso dire però che sono felicissima”.