Dopo aver parlato del suo nuovo rapporto con Stefano De Martino, Belen Rodriguez a Verissimo è tornata a commentare l’intervento di Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi. L’argentina si è scagliata nuovamente contro il suo ex e la scelta di rivelare in quel modo la notizia a Riccardo Fogli .

“Beh detto da una persona che finge di essere quello che non è e mostra una vita che non vive, non è male! La famiglia del Mulino Bianco che tanto ostenti non è per te, che senza eccessi di protagonismo in una vita semplice e normale non sai stare. – ha dichiarato Fabrizio Corona – Io almeno ci metto la faccia, nel bene e nel male, dico sempre quello che penso. Mi prendo le mie responsabilità e, te lo ripeto ancora, non fingo di essere, anzi, non mostro di essere quello che non sono!”.