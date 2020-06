Quando lo scorso marzo Beautiful interruppe le riprese per la prima volta dopo 33 anni fece molto parlare, così come fa molto parlare il ritorno degli attori sul set e non solo perché la soap opera è la prima serie televisiva a tornare in produzione, ma soprattutto per tutti gli escamotage ideati dagli autori per la realizzazione delle scene d’amore in totale rispetto delle distanze sociali imposte dal governo.

A raccontare questo aneddoto è stato il produttore esecutivo Bradley Bell intervistato dal New York Post, come riportato da Il Messaggero.

«Quando stavamo rivedendo le sceneggiature, abbiamo iniziato a mettere in scena tutte le scene romantiche e abbiamo visto che risultavano appiattite. Abbiamo messo insieme le nostre teste cercando di capire come far funzionare queste scene senza infrangere la regola dei due metri… e abbiamo tirato fuori una bambola che abbiamo usato anni fa come un cadavere. L’abbiamo proposto ed è stato molto convincente. È un’ottima bambola e la useremo con i capelli e il trucco per sostituire alcune delle attrici di punta dello show. Vedremo come funziona, potremmo investire in più bambole e anche bambole maschili. Stiamo cercando siti web e setacciando Hollywood per vedere cosa è disponibile, quindi potremmo impiegare molte bambole in future scene d’amore».

E se le bambole gonfiabili potrebbero essere utili per le scene d’amore a letto, per i baci gli autori hanno avuto un’altra geniale idea:

«Abbiamo avuto l’idea che, se gli attori non riescono a toccarsi e non riesci a farli apparire vicini, allora è un vero problema, quindi abbiamo pensato di contattare alcuni dei mariti e delle mogli degli attori e chiedere loro se sarebbero stati disponibili a girare le scene del bacio. Alcuni erano interessati; abbiamo usato controfigure per le acrobazie prima, ma questa è la prima volta che abbiamo avuto controfigure per i baci. Saranno testati e ci assicureremo che sia sicuro e che marito e moglie si sentano a proprio agio nel baciare e quindi potremmo avere dei baci molto caldi nello show. Con i trucchi e la modifica della fotocamera, sembrerà come se fosse il nostro protagonista con la sua protagonista».

Geni del male.