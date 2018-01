Beats e UNDEFEATED tornano protagonisti di un nuovo sodalizio, con nuovi prodotti a tinte camouflage davvero molto interessanti e sicuramente di forte impatto visivo.

BeatsX e Beats Pill+ si presentano così in una nuova veste mimetica davvero accattivante. I noti auricolari (dotati di chip Apple W1) ricevono una nuova colorazione verde oliva e nero davvero particolare ed il logo UNDEFEATED sulla batteria destra. All’interno della scatola degli auricolari troveremo anche una custodia rigida notevolmente più pratica, anch’essa con una bellissima trama camouflage, dotata finalmente di una chiusura zip che dovrebbe migliorare la praticità di inserimento del prodotto al suo interno rispetto al poco apprezzato case della versione standard.

Per quanto riguarda invece lo speaker Beats Pill+ ritroviamo una sezione di colore nero (con il marchio UNDEFEATED posto in prossimità dei pulsanti di controllo) ed un rivestimento camouflage per quanto riguarda la griglia di copertura della sezione sonora. In aggiunta rispetto al modello standard troviamo inoltre una comoda sacca da trasporto, in tinta verde oliva.

BeatsX e Pill+ UNDEFEATED sono attualmente disponibili solo sull’Apple Store americano al costo rispettivamente di 179,95 e 199 dollari. Al momento non ci sono informazioni concrete circa l’arrivo in Italia di questi due prodotti.

