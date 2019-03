Beatrice Valli è stata ricoverata in ospedale e secondo quanto dichiarato ci resterà dai cinque ai sette giorni per delle cure che può fare solo endovena. Il motivo ha preferito non dirlo, ma pare sia qualcosa di serio, considerando il ricovero in ambulanza.

“Sabato notte mi sono sentita male, davvero molto male, avevo queste grosse fitte alla pancia nel basso ventre e mi hanno portato con l’ambulanza direttamente in ospedale per un problema che, se mi sentirò di raccontarvi, vi spiegherò. Dovrò stare qua qualche giorno” – ha confessato in diretta su Instagram Stories – “Starò qui almeno cinque o sei giorni con una cura antibiotica in vena, sarà un po’ dura, ma i bimbi mi vengono sempre a trovare sia mattina che pomeriggio. Comunque non sono incinta, anche se mi sono arrivati un sacco di messaggi, anzi, avrei preferito essere incinta in questo momento invece di avere questo tipo di problema. Mi hanno detto che almeno sette giorni di cura dovrò farla, ma per il momento, anche se mi state facendo tantissime domande, preferisco tenermi questo per me”.

Ecco il video:

