Il film animatoYellow Submarine dei Beatles sarà trasmesso su YouTube il 25 aprile 2020. L’annuncio del leggendario batterista, Ringo Starr.

Yellow Submarine, film animato dei Beatles del 1968, sarà trasmesso in streaming gratuitamente su YouTube il 25 aprile.

Per l’evento di streaming unico nella pagina YouTube ufficiale dei Beatles, i testi di ciascuna delle canzoni appariranno nella parte inferiore dello schermo, consentendo agli spettatori di unirsi in coro, mentre guardano il film dalle loro abitazioni.

Come spiega il batterista Ringo Starr in un video di annuncio mentre la canzone viene riprodotta in sottofondo, “Per quelli di voi a cui manca cantare insieme, ho buone notizie. Sintonizzatevi sul canale YouTube dei Beatles sabato 25 aprile per uno speciale di Yellow Submarine“.

Beatles, il film Yellow Submarine in streaming su Facebook

Uno dei batteristi più leggendari di tutti i tempi, nonché icona dei Beatles, Ringo Starr, ha caricato una sua foto sul suo account Instagram ufficiale e ha annunciato che – molto presto – avvierà un programma di podcast tramite il canale Youtube ufficiale dei Beatles.

Ecco l’annuncio su Facebook:

https://www.facebook.com/watch/?v=1387813624758547

“Viviamo tutti in un sottomarino giallo” è il nuovo “Siamo tutti insieme” in questo periodo di crisi scaturito dal Coronavirus.

Come parte di una campagna che incoraggia gli utenti a stare a casa – sotto l’hashtag #StayHome – durante la pandemia, YouTube trasmetterà in streaming una versione gratuita del film animato dei Beatles del 1968 Yellow Submarine per un solo giorno.

L’evento sarà, infatti, avviato sul canale ufficiale dell’artista dei Beatles, dove gli spettatori sono incoraggiati a seguire i testi che compaiono in fondo allo schermo durante ogni numero musicale.

“Per quelli di voi a cui manca cantare insieme, ho buone notizie“, ha detto Ringo Starr in un video promozionale pubblicato su Twitter. “Sintonizzatevi per un film speciale di Yellow Submarine, per far cantare per bambini e ragazzi. Pace e amore“.

Beatles, le canzoni del film Yellow Submarine



Uscito per la prima volta nelle sale nel 2018 per celebrare il 50° anniversario del film, l’edizione singolare di Yellow Submarine (a cui Lego ha dedicato anche un set) include i brani più importanti della band.

Tra questi, Eleanor Rigby, When I’m Sixty-Four, Lucy in the Sky With Diamonds, All You Need Is Love, It’s All Too Much e, ovviamente, la traccia che dà il titolo alla pellicola.