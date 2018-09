BUONE NOTIZIE per coloro che sanno resistere a un piccolo piacere immediato in vista di uno maggiore in futuro. Perché prima o poi verranno ripagati da redditi più alti. I ricercatori della Temple University di Filadelfia, applicando la sofisticata tecnica statistica del machine learning ai dati raccolti su oltre 2500 uomini e donne tra i 25 e i 65 anni, hanno realizzato uno studio che per la prima volta classifica simultaneamente i contributi relativi dei diversi fattori capaci di predire i nostri futuri emolumenti (età, genere, origine, occupazione, etnia, livello di scolarizzazione… ), scoprendo a sorpresa che il delay discounting – cioè la capacità di rimandare una ricompensa subito disponibile a vantaggio di un premio maggiore per il quale però bisogna attendere – dice di più sui nostri destini economici di quanto non dica l’età, l’etnia, e l’altezza (una caratteristica somatica che diversi studi hanno associato a più lauti guadagni).

Sebbene, naturalmente, dica meno del livello di scolarizzazione e dell’occupazione, che rimangono i migliori predittori di alto reddito, seguiti dai luoghi di vita (valutati utilizzando il codice di avviamento postale) e dal genere (i maschi guadagnano più delle femmine). Più di giovinezza etnia e bellezza poté – a quanto pare – la pazienza di aspettare.

• IL “TEST DEI MARSHMALLOW”

La novità e il merito dello studio, che è stato appena pubblicato su Frontiers in Psychology, è quella di aver stabilito un ranking di predittori di guadagno. Perché in effetti, che la capacità di resistere alle tentazioni dell’immediato nella prospettiva di ottenere di più in futuro influenzi la performance nella vita è un concetto noto. Già nei primi anni ’70 Walter Mischel e i suoi colleghi di Stanford allestirono un esperimento in qualche modo rimasto famoso. I ricercatori chiesero a bambini di 4 anni di resistere alla tentazione di mangiare un dolcetto (un marshmallow) per 10-15 minuti: solo chi fosse stato in grado di aspettare avrebbe ricevuto il doppio: due marshmallow. La ricerca testava la capacità di controllare un bisogno immediato, di esercitare insomma un autocontrollo sulla volontà . Autocontrollo che non tutti i bambini riuscirono ad avere, ovviamente. In effetti molti, credendo di non essere osservati, cedettero al marshmallow “qui e ora”, per così dire. Altri, invece furono capaci di resistere: evitando di guardare la caramella tentatrice coprendosi gli occhi o dandogli le spalle – ottenendo, come da accordi, premio doppio. I ricercatori hanno seguito per decenni i bambini del test dei marshmallow così da poter concludere che quelli che a 4 anni avevano messo in atto tecniche di distrazione per non cedere al dolcetto erano più spesso coloro che da adolescenti studiavano più a lungo, che ottenevano buoni risultati ai test di accesso alle università, che prendevano il dottorato, eccetera… insomma quelli che ottenevano più successo nella vita (fermo restando, naturalmente, che buoni studi e alti guadagni siano il successo, è ovvio).

• UN CONSIGLIO PER I GENITORI

Cosa insegna questo studio? Forse che si potrebbe tentare di insegnare ai più giovani a posticipare le gratificazioni, a gestire le frustrazioni immediate, a favorire l’autocontrollo sull’impulso di ottenere premi immediati. Che poi è l’idea di William Hampton, psicologo e primo autore dello studio appena pubblicato: “Se volete che i vostri figli guadagnino bene – consiglia lo psicologo ai genitori – prendete in considerazione l’idea di infondere in loro l’importanza di posticipare ricompense più piccole e immediate a favore di quelle più grandi per le quali bisogna aspettare. Questo è probabilmente più facile a dirsi che a farsi – ha subito e onestamente aggiunto lo studioso – poiché sono molto pochi quelli che amano attendere, ma i nostri risultati indicano che coloro che sviluppano la capacità di ritardare le gratificazione stanno probabilmente investendo nel loro potenziale di guadagno”.

• IL MACHINE LEARNING

Per la prima volta in questa tipologia di studi è stato utilizzato il machine learning per l’analisi dei dati, in italiano apprendimento automatico. Il machine learning è un insieme di metodi sviluppati nell’ambito di diverse comunità scientifiche (dagli statistici ai neuroscienziati) negli ultimi decenni del secolo scorso e che utilizza metodi di statistica computazionale per migliorare la capacità degli algoritmi che identificano pattern nei dati. Un metodo che, come ha tenuto a spiegare Hampton, “ci ha permesso di verificare i nostri risultati, e di replicarli, dandoci maggiore fiducia sulla loro accuratezza. Ciò è particolarmente importante se si considera la recente quantità di scoperte scientifiche che sembra non si potranno replicare”.