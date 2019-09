Le grandi emozioni dell’Europeo di pallavolo femminile durante le Rome Beach Volley Finals. All’interno del villaggio del Foro Italico – dove si stanno sfidando i più grandi campioni del beach internazionale – verrà allestito un maxischermo per consentire al pubblico presente di assistere alla semifinale delle ragazze di Davide Mazzanti contro la Serbia, in programma sabato 7 settembre alle ore 16. A distanza di otto anni le vice campionesse mondiali torneranno a giocarsi una medaglia continentale, e lo faranno contro quella Serbia che un anno fa negò a Chirichella e compagne l’oro iridato. Verrà trasmessa in diretta anche la gara di domenica delle azzurre (Finale 1°-2° posto alle 18.30; finale 3°-4° posto alle 16).

