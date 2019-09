È terminato il conto alla rovescia per le Rome Beach Volley Finals, pronte a dare un assaggio già oggi con le prime gare dei country quota, che daranno gli ultimi tre posti per le qualificazioni in programma nella giornata di domani. Daniele Lupo e Paolo Nicolai torneranno al Foro Italico dopo averci giocato insieme per l’ultima volta nel 2013. Da quel momento, i due azzurri hanno saputo collezionare importanti successi a livello internazionale, tra cui tre titoli europei (2014, 2016, 2017) e la splendida medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016, il tutto accompagnato da diversi ottimi piazzamenti nel circuito World Tour. Daniele e Paolo inizieranno il proprio percorso dal tabellone principale e a due giorni dal proprio esordio nella competizione, queste le loro impressioni.

Fonte