Philippe Coutinho è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il Barcellona ha comunicato la cessione del brasiliano: l’accordo prevede il prestito per 8,5 milioni di euro e un diritto di riscatto in favore del club tedesco già fissato a 120 milioni di euro.

“Per me è una nuova sfida in un nuovo paese in uno dei migliori club d’Europa. Non vedo l’ora di iniziare – le prime parole di Coutinho, riportate dal sito della società tedesca – Come il Bayern, ho grandi ambizioni e sono convinto di poterle realizzare insieme ai miei nuovi compagni di squadra”.

“Philippe ci ha fatto capire chiaramente durante le negoziazioni che voleva assolutamente trasferirsi al Bayern – ha sottolineato il direttore sportivo Hasan Salihamidzic – E’ un giocatore di livello mondiale che possiamo schierare in diverse posizioni in attacco. Ci aiuterà a raggiungere i prestigiosi obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione”.

Soddisfatto anche il Ceo del Bayern Karl-Heinz Rummenigge. “Stavamo lavorando da un po’ di tempo su di lui e siamo molto felici di esser riusciti a realizzare questa operazione – ha sottolineato – I nostri ringraziamenti vanno al Barcellona per aver accettato il trasferimento. Con la sua creatività e le sue eccezionali capacità, Philippe è un giocatore che rafforzerà immediatamente il nostro attacco”.