Wenger: “Allenare mi manca”

– Arsene Wenger non si nasconde e si candida per la panchina del Bayern Monaco. “Certo che mi piacerebbe”, afferma il 70enne allenatore francese ammettendo che sarebbe felice se il club campione di Germania pensasse a lui come successore di Niko Kovac, il tecnico che ha lasciato i bavaresi dopo la pesante sconfitta per 5-1 sul campo dell’Eintracht Francoforte (rescissione consensuale del contratto la formula comunicata dalla società).

L’ex Arsenal è fermo ormai da un anno e mezzo e, dopo 22 anni di “Gunners” e un lungo riposo, ha voglia di tornare in pista. “Allenare è stata la mia vita fino allo scorso anno, è ovvio che mi manchino tante cose, l’intensità delle giornate, la preparazione delle gare, le partite, le vittorie, le emozioni condivise con il gruppo – le parole di Wenger, oggi opinionista di BeInSports -. Per 36 anni e fino ai 69 ho allenato ai massimi livelli, un anno di riposo non è stato male, chi mi conosce dice che sono più rilassato ed è sicuramente così, ma allenare mi manca”. Il nome di Wenger, comunque, non è il solo accostato al Bayern. Nella lista c’è anche Massimiliano Allegri, che Marcello Lippi ritiene perfetto per il Manchester United, ma che per l’ex attaccante dei bavaresi, Luca Toni, sarebbe l’ideale come successore di Kovac.

Tuchel dice no al Bayern, tra i papabili Mourinho

Secondo alcune indiscrezioni di stampa il club tedesco avrebbe già incassato il no di Thomas Tuchel, che non vuole lasciare il Psg. Restano aperte invece altre soluzioni come quelle che portano a Erik Ten Hag, José Mourinho, Mauricio Pochettino, Ralf Rangnick e Miroslav Klose. Il tecnico portoghese in estate aveva dichiarato di stare studiando il tedesco, escludendo però ci fosse qualche formazione di Bundesliga dietro la sua decisione. Al momento il ruolo di traghettare la squadra (i dirigenti del Bayern non vogliono compiere scelte affrettate), in campo stasera in Champions League contro l’Olympiacos, è stato affidato al vice allenatore Hans Flick, secondo di Loew nella Germania campione del mondo nel 2014: non è escluso che possa meritarsi la conferma.

Lewandowski dovrà operarsi all’inguine

In ogni caso si tratta di uno dei momenti più difficili nella storia recente del Bayern Monaco, al terzo posto in campionato a -4 dal Borussia Moenchengladbach. Oltre al divorzio da Kovac si aggiunge la preoccupazione per le condizioni di Robert Lewandowski. Il tecnico ad interim, Hansi Flick, ha infatti confermato che l’attaccante dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per un problema all’inguine. Non un’operazione da sostenere nell’immediato, visto che il 31enne polacco è da considerare ancora a disposizione e tra l’altro, almeno lui, sta vivendo un momento di forma eccezionale come dimostrano i 20 gol nelle 16 partite stagionali disputate. “Non avverte alcun dolore, ma il problema c’è – dice Flick – e toccherà a lui decidere quando fermarsi, noi rispetteremo la sua scelta”. Lo stop, comunque, non dovrebbe essere lungo, si parla di 10-15 giorni, ma c’è da trovare la data giusta che vada bene sia al Bayern che alla Polonia, nazionale già qualificata agli Europei del 2020.