– Nikonon è più l’allenatore del Bayern. Il club bavarese ha ufficializzato la decisione sul proprio sito all’indomani della sconfitta per 5-1 sul campo dell’Eintracht Francoforte. “Questo è ciò che Uli Hoeness, presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, Ceo, e Hasan Salihamidzic, direttore sportivo, hanno concordato domenica di comune accordo con NikoIl tecnico croato lascia così la panchina dei bavaresi, dopo averli guidati nella passata stagione alla conquista di Bundesliga e Coppa di Germania. “Le prestazioni e i risultati della nostra squadra nelle ultime settimane ci hanno mostrato che era necessario agire – ha commentato Rummenigge -. Hoeness, Salihamidzic e io abbiamo parlato apertamente con Niko. Siamo tutti dispiaciuti e vorrei ringraziarlo per il suo lavoro, in particolare per le vittorie dello scorso anno”. Al momento la squadra è stata affidata all’allenatore in seconda Hans Flick, che dovrà preparare le importanti partite di Champions League contro l’Olympiacos di mercoledì e di campionato contro il Borussia Dortmund di sabato prossimo.

“Mi aspetto una risposta positiva dai nostri giocatori e una grande motivazione per raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione”, ha dichiarato il direttore sportivo Hasan Salihamidzic. Il comunicato si conclude dando spazio alle parole di Niko Kovac: “Penso sia giusto così – ha spiegato – I risultati, e anche il modo in cui abbiamo giocato nell’ultima partita mi hanno portato a condividere questa decisione. Mio fratello Robert e io ringraziamo il Bayern per l’ultimo anno e mezzo in cui il nostro team ha vinto campionato, Coppa e Supercoppa. E’ stato bello. Auguro il meglio al club e alla squadra”. Tra i nomi dei papabili successori spiccano quelli di José Mourinho e Massimiliano Allegri. Il preferito dei tifosi sarebbe Erik Ten Hag, attualmente però sotto contratto con l’Ajax.