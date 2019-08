Coutinho in Baviera in prestito dal Barcellona

– Due colpi di mercato per gettarsi subito alle spalle il mezzo passo falso all’esordio in Bundesliga. Poche ore dopo il 2-2 casalingo con l’Hertha Berlino nel match che ha aperto il campionato (prima volta dopo sette anni che i bavaresi non riescono a fare bottino pieno nella giornata inaugurale) il club campione di Germania, a caccia dell’ottavo titolo consecutivo, ha ufficializzato due operazioni in entrata, a rinforzare in particolare il centrocampo.

Dal Barcellona, in prestito con diritto di riscatto, arriva infatti Philippe Coutinho, 27enne nazionale brasiliano ex Inter e Liverpool, trattativa conclusa con un blitz in Catalogna del presidente Karl-Heinz Rummenigge e del direttore sportivo Hasan Salihamidzic. “Coutinho verrà da noi per un anno e abbiamo l’opzione di acquisto da esercitare nella stagione successiva, sarà a Monaco domenica e lunedì sosterrà le visite mediche, per poi firmare il contratto”, conferma Rummenigge.

Acquistato anche il francese Cuisance

Il Bayern Monaco ha annunciato anche l’acquisto di Mickael Cuisance, 20enne centrocampista francese che arriva dal Borussia Moenchengladbach. “La sua forza è il possesso palla – spiega il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, descrivendone le qualità -. Ha una tecnica sorprendente, ha una tecnica eccezionale, un meraviglioso piede sinistro e una grande forza mentale”. Cuisance è il quinto giocatore transalpino a disposizione del tecnico Nico Kovac insieme a Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernández e Benjamin Pavard.