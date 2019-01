Parla per la prima volta Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac catturato in Bolivia dopo una latitanza prima in Francia e poi in Brasile. Affida le sue parole agli esponenti dei Radicali Maurizio Turco e Irene Testa, che, insieme agli avvocati Annamaria Uras e Rosaria Manconi dell’Unione Camere penali, lo hanno incontrato per pochi minuti nel consueto giro che i Radicali fanno nei penitenziari italiani. Nello stigmatizzare l’assenza di un garante dei detenuti in Sardegna, ancora non nominato nella seconda consiliatura regionale consecutiva, i Radicali hanno ispezionato il penitenziario di Oristano e alla fine hanno incontrato in cella d’isolamento Battisti.

Fonte