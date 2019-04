“Mi ha contattato uno dei suoi delegati chiedendo se avevo desiderio di incontrarlo e io ho accettato, so che oltre al padre anche lui si è mosso per il caso Battisti. Sicuramente lo ringrazierò e gli chiederò la possibilità di incontrare anche il padre, che ha avuto un ruolo importante nell’estradizione di Battisti”. Lo dice all’Adnkronos Pierluigi Torregiani, figlio del gioielliere ucciso in un agguato dei Proletari Armati per il Comunismo nel 1979, in merito all’incontro organizzato venerdì a Milano nell’ambito della visita in Italia del figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

