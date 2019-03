Non parlai per una scelta che a quel tempo “avevo dovuto dissimulare ai miei ex compagni della lotta armata perché avrei messo a rischio la mia vita“. E’ quanto si legge nei verbali dell’interrogatorio di Cesare Battisti, che ha parlato ieri nel carcere di Oristano di fronte al capo del pool antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili, pubblicati sul ‘Corriere della Sera’. Il primo verbale, scrive il quotidiano, si apre con l’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo “il quale assicura che si sarebbe dissociato già nel 1981 se quell’anno non fosse evaso dal carcere di Frosinone dandosi latitante“.

