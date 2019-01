Cesare Battisti dopo 37 anni di latitanza è tornato in Italia. Il Falcon 900 dell’Aeronautica militare con l’ex terrorista a bordo, decollato da Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, è atterrato poco dopo le 11,30 all’aeroporto di Ciampino tra una folla di cronisti, fotografi e operatori tv (FOTO -VIDEO). Jeans e giacca marrone, senza manette, Battisti è stato prelevato dalla polizia, che è salita in forze sull’aereo e lo ha poi accompagnato fino agli uffici dell’aeroporto. “Ora so che andrò in prigione“, ha detto l’ex terrorista parlando con i funzionari dell’Antiterrorismo. Dopo la notifica degli atti, Battisti ha lasciato a bordo di un’auto della polizia l’aeroporto diretto negli uffici della Questura di via Patini per il fotosegnalamento. Alle 17,30 l’arrivo nel carcere di Oristano-Massama a bordo di un furgone della Polizia penitenziaria e scortato dalla Digos e dalla Polizia stradale in una cornice di massima sicurezza. L’aereo con l’ex latitante è atterrato a Cagliari alle 16,30 e Battisti, sotto sorveglianza del Gom, è stato fatto salire sul cellulare che si è diretto verso Oristano. All’esterno del carcere le forze dell’ordine. Dopo l’ingresso è stato portato all’ufficio matricola e destinato alla sezione AS2.

Fonte