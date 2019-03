Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac – i Proletari armati per il comunismo, ammette per la prima volta davanti alla magistratura la sua responsabilità rispetto ai quattro omicidi, di cui due come esecutore, per i quali è stato condannato all’ergastolo. Al termine di una latitanza lunga 37 anni, dal carcere di Oristano – dove ha avuto la possibilità di leggere le sentenze sul suo conto – ha chiesto di parlare con il pm di Milano Alberto Nobili, capo dell’antiterrorismo, per ammettere che “quello che è stato ricostruito dalle sentenze, quello che riguarda i Pac, corrisponde al vero sia per i fatti che per le responsabilità”.

