LA CAUSA della prossima epidemia? Potrebbero essere le mucche. Secondo un nuovo studio – pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution – la resistenza agli antibiotici è strettamente collegata a questi animali. I ricercatori hanno analizzato l’evoluzione dei batteri dello stafilococco per diversi millenni, concentrandosi sull’Mrsa, ossia lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina, una minaccia seria per la salute umana. La resistenza alla meticillina, infatti, rende l’infezione più difficile da trattare con gli antibiotici comuni e quindi più pericolosa e in grado di provocare sepsi, polmonite o sindrome da shock tossico potenzialmente letale.

• LO STUDIO

Nello specifico, i ricercatori hanno osservato i geni dei batteri negli esseri umani e negli animali per capire quali cambiamenti del Dna hanno permesso al patogeno di infettare nuove specie nel corso di migliaia di anni. E, proprio queste alterazioni del Dna, oltre a consentire ai batteri di infettare nuove specie, hanno creato le condizioni favorevoli per aiutare il patogeno a sviluppare resistenza agli antibiotici.



Da questa attenta analisi genetica sembrerebbe che gli esseri umani siano stati gli ospiti originari dello stafilococco, che all’epoca non era resistente agli antibiotici. Ma questi batteri, poi, si sono diffusi negli animali da allevamento quando, circa 10.500 anni fa, sono stati addomesticati per diventare bestiame. E, proprio nelle mucche lo stafilococco avrebbe sviluppato una resistenza agli antibiotici. Da qui, poi, i batteri resistenti avrebbero reinfettato gli esseri umani.

In genere, i maiali erano considerati i principali responsabili, ma questo nuovo studio punta il dito verso le mucche che sembrerebbero un serbatoio per i superbatteri resistenti agli antibiotici. Il problema potrebbe essere sorto in seguito all’uso massiccio di antibiotici tra gli animali negli allevamenti. “Le nostre osservazioni sottolineano l’importanza di un monitoraggio epidemiologico dettagliato, in modo che i ceppi con il potenziale di causare epidemie possano essere scoperti il prima possibile”, afferma Jukka Corander, autore dello studio.