Passeggiate di 12 minuti

UNA bella boccata d’aria, una corsetta nel parco, o magari un po’ di sano shopping. Ognuno ha i suoi rimedi per risollevarsi quando si ha il morale è a terra. Ma a volte anche la coccola che ci concediamo può non funzionare. Per scacciare il cattivo umore, tuttavia, esiste un metodo infallibile: è quello di non concentrarci su noi stessi, ma di provare piuttosto a fare qualcosa per gli altri. A proporlo sono gli psicologi della Iowa State University, secondo i quali per risollevare l’umore basta essere gentili e cordiali con chi ci sta intorno per appena 12 minuti. “È un rimedio semplice che non richiede molto tempo”, spiega lo psicologo Douglas Gentile, autore della ricerca “Abbiamo dimostrato che essere gentili con gli altri riduce l’ansia e aumenta la felicità”. Lo studio è stato appena pubblicato sul Journal of Happiness Studies.

Per capirlo, i ricercatori hanno chiesto a 496 studenti di fare una passeggiata di 12 minuti tra i corridoi e i viali dell’università. Prima della camminata, i ragazzi erano stati suddivisi in gruppi. Al primo è stato chiesto di concentrarsi su pensieri gentili e amorevoli: guardando le persone che incontravano durante la passeggiata, dovevano pensare “desidero che questa persona sia felice”. Al secondo gruppo, invece, è stato chiesto di pensare a cosa potevano condividere con le persone che incontravano, come gusti, sentimenti e paure. Il terzo gruppo era, invece, basato sul “confronto sociale verso il basso”: incontrando altri studenti dovevano pensare al modo in cui potevano essere migliori di loro. Infine, il quarto e ultimo gruppo era quello di controllo. In questo caso, agli studenti è stato chiesto di pensare solamente ai dettagli estetici, come ai vestiti o altri accessori, senza giudicare chi incontravano. Tutti gli studenti hanno completato dei sondaggi, sia prima che dopo la passeggiata, per poter misurare la loro ansia, felicità, soddisfazione, empatia e premura.

La gentilezza vince

Dal confronto di ciascun gruppo con quello di controllo, i ricercatori hanno osservato che coloro che hanno avuto pensieri gentili e amorevoli verso gli altri si sono sentiti anche più felici, soddisfatti, empatici e meno ansiosi. Così come il secondo gruppo, quello dell’altruismo, che ha mostrato buoni risultati soprattutto nella premura e nell’empatia. Il gruppo del confronto sociale, invece, non ha mostrato alcun beneficio rispetto al gruppo di controllo: gli studenti che si sono paragonati agli altri, infatti, erano meno empatici e premurosi. “Il confronto è competizione”, precisano i ricercatori. “Questo non vuol dire che non può avere qualche beneficio, ma la mentalità competitiva è legata a maggior stress, ansia e depressione”.

La personalità non conta

Inoltre, i ricercatori hanno esaminato se i diversi caratteri degli studenti potevano in qualche modo influenzare i risultati. Si aspettavano, per esempio, che le persone narcisiste avrebbero avuto difficoltà a desiderare che gli altri fossero felici. Differentemente da quanto previsto, hanno scoperto che la personalità degli studenti non ha giocato alcun ruolo nel trarre beneficio dai diversi comportamenti. “Questa semplice pratica è valida indipendentemente dal tipo di personalità”, scrivono i ricercatori. “Avere pensieri gentili nei confronti degli altri ha ridotto l’ansia e aumentato la felicità e l’empatia in tutti i partecipanti”.

Il confronto sui social media

Un dato particolarmente interessante, precisano i ricercatori, è quello osservato nel gruppo in cui gli studenti sono stati portati a fare un confronto con gli altri. Un risultato che in qualche modo potrebbe collegarsi al fenomeno indotto dal paragone continuo proposto dai social media, in cui le persone effettivamente riferiscono di sentirsi più depresse e con una bassa autostima. “Anche se non lo abbiamo direttamente dimostrato in questo studio, sappiamo che è quasi impossibile non fare paragoni sui social media”, spiega Gentile. “Spesso proviamo invidia, gelosia, rabbia o delusione in risposta a ciò che vediamo sui social media, e quelle emozioni disturbano il nostro senso di benessere”, conclude l’autore, sottolineando che il confronto può essere positivo e avere effetti benefici quando, per esempio, si sta imparando qualcosa. “Ad esempio, da bambini impariamo guardando gli altri e confrontando i loro risultati con i nostri. Tuttavia, quando si tratta di benessere, il paragone non è efficace quanto la gentilezza, che aumenta costantemente la nostra felicità”.