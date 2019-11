“Basta razzismo”. L’urlo arriva forte e chiaro non solo da Mario Balotelli, ma anche dai molti appassionati di calcio che hanno assistito all’ennesimo episodio discriminatorio negli stadi della serie A. Sui social sono in tanti a condannare l’ultimo caso del Bentegodi ai danni dell’attaccante del Brescia. “Posso comprendere la reazione di Balotelli. Forse anche io avrei reagito in quel modo. Ripeto, 0-3 a tavolino. Va dato un segnale!”, “Questo è il calcio nel 2019. Questi non sono tifosi, sono razzisti, la mia solidarietà a Mario Balotelli”, “I tifosi del Verona rischiano di far sospendere Verona-Brescia per cori razzisti contro Balotelli mentre la loro squadra è in vantaggio 1-0 grazie al gol di un giocatore di colore. Dal Mesozoico è tutto“, sono alcuni dei commenti che circolano sui social.

Fonte