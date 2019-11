ROMA – Diecimila a Roma ma forse anche molti di più, decine di migliaia a sfilare da un capo all’altro d’Italia. Nel giorno in cui il no alla violenza sulle donne è affidato alla piazza, pacifica, ordinata ma estremamente compatta e combattiva, dal governo sono arrivate finalmente buone notizie: i primi dodici milioni di euro in favore degli orfani di femminicidio ci sono. «Pronto il decreto ministeriale. I soldi non restituiscono l’affetto mancato ma con dodici milioni da lunedì finanzieremo borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro», ha annunciato su Twitter il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Sono i fondi che nonni, zii, familiari che si sono fatti carico del sostentamento dei circa 2.000 figli di donne uccise da mariti e compagni, aspettavano da quasi due anni. Circa 6.000 euro a testa all’anno, bloccati dalla mancanza di quei decreti attuativi che avevano lasciato nel cassetto i fondi stanziati nelle leggi di bilancio: 6,5 milioni di euro nel 2018, 12,4 milioni per il 2019 ( il Codice rosso ha ampliato l’ambito di applicazione anche alle famiglie affidatarie), 14,5 milioni per il 2020 che diventeranno poi dodici milioni all’anno a regime.

«Bravo il ministro Gualtieri che ha mantenuto l’impegno assunto da subito dal nostro governo di rimediare ad un ritardo non più procrastinabile», dice la ministra per la Famiglia Elena Bonetti, di Italia Viva. «Era ora. Attendiamo di conoscere i criteri contenuti nei decreti e ci auguriamo che nessun orfano e nessuna famiglia vengano esclusi per qualche assurdo cavillo burocratico», le fa eco Mara Carfagna, vicepresidente della Camera di Forza Italia che da anni si batte con forza per la tutela degli orfani.

In diecimila, secondo la questura, molte di più secondo gli organizzatori, hanno sfilato per le vie di Roma nel corteo organizzato dal movimento “Non una di meno”. In piazza Santa Maria Maggiore cinque minuti di flash mob in un silenzio poi rotto da un grido liberatorio.

