Il nuovo coronavirus è diventato più buono e “questo è un dato di fatto. Se ancora siamo qui a discutere è perché i pareri si sprecano” e non mancano i catastrofisti. Matteo Bassetti, presidente della Società italiana di terapia antinfettiva, li chiama “negazionisti” e in un’intervista a ‘La Nazione’, ‘Il Giorno’ e ‘Il Resto del Carlino’ invita a considerare la realtà: “Qui a Genova, ospedale San Martino, da un mese nessuno è stato più ricoverato in rianimazione per Covid-19. Vediamo persone di 80, 90 anni che sopravvivono con il virus. Casi identici 2 mesi fa morivano nel giro di 4 o 5 giorni”.

