“Siamo in Italia e il patentino non serve a nulla”. Lo ha detto l’infettivologo Matteo Bassetti, dell’ospedale San Martino di Genova, rispondendo al governatore della Sardegna Christian Solinas. “Andare a chiedere lo stato sierologico di una persona vorrebbe dire che per far entrare una persona in discoteca gli chiedo se ha Hiv o sifilide. Questo va contro la Costituzione e la legge sulla privacy – ha sottolineato Bassetti – il mio stato sierologico riguarda la mia salute e non lo devo comunicare; metterebbe una contro l’altra le Regioni in un Paese che è unico. Quel passaporto per l’Italia non serve perché sono un cittadino dello stesso Paese, oltretutto i test cui fanno riferimento servono a poco perché io posso avere un tampone negativo oggi che per il 50% mi può dare un falso negativo e domani positivizzarmi sull’aereo e arrivare in Sardegna infetto”.

Fonte