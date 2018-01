– Varese vince il derby con Milano e costringe l’Olimpia a lasciare a Brescia la vetta solitaria della classifica. La squadra di Caja, che conquista così due punti fondamentali nella corsa salvezza, ha costruito il successo sulla buona difesa e sulla vena offensiva di Wells (alla fine il migliore con 23 punti realizzati, 8/13 dal campo, 6/6 dalla lunetta, 7 rimbalzi e 5 assist) e di Avramovic (18 punti con 6/11 al tiro). A Milano, che ha patito l’assenza del febbricitante Kuzminskas, non è servita la buona prova di Micov, autore 18 punti. La partita è stata a lungo incerta, anche se Varese ha avuto a più riprese dei vantaggi di discreta entità (38-30 al 18′, poi 56-46 al 26′). Ma i milanesi hanno saputo sempre replicare (56-53 all’ultimo intervallo), senza tuttavia passare mai in vantaggio, se non nel primo quarto di gioco. Nel finale di gara decisivo il 4/4 di Wells dalla lunetta nell’ultimo minuto per consentire alla Openjobmetis di mantenere un vantaggio almeno rassicurante. Intanto domani sera il Consiglio comunale di Varese, convocato proprio al palasport, conferirà la cittadinanza onoraria della città a Dino Meneghin e a Gianmarco Pozzecco, protagonisti di imprese indimenticabili con la maglia della Pallacanestro Varese.

VARESE-MILANO 76-72

(17-19, 42-36, 56-53)

Varese: Avramovic 18, Pelle 4, Bergamaschi ne, Natali, Vene 2, Parravicini ne, Okoye 7, Tambine, Cain 10, Ferrero 8, Wells 23. Larson 4. Allenatore: Caja.

Milano: Goudelock 14, Micov 18, Vecerina ne, Pascolo 8, Cinciarini 2, Cusin 4, Abass, M’Baye 8; Theodore 6, Bertans 3, Jerrells 5, Gudaitis 4. Allenatore: Pianigiani.

Arbitri: Begnis, Bartoli, Caiazza.

Note – Tiri liberi: Varese 13/19, Armani 4/4. Usciti per falli: nessuno.