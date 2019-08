La partita

L’Italia chiude la ‘Verona Basketball Cup’ con una vittoria superando il Venezuela 72-54. Al termine della partita coach Sacchetti ha annunciato tre tagli alla rosa dei giocatori che sta preparando il mondiale in programma da fine agosto in Cina: lasciano il ritiro azzurro Andrea Cinciarini, Michele Vitali e Riccardo Moraschini.Dopo un paio di giorni di riposo l’Italia si ritroverà martedì 13 a Roma, il giorno dopo scrimmage contro il Venezuela. A ferragosto gli azzurri si trasferiranno ad Atene dove dal 16 al 18 parteciperanno al torneo dell’Acropolis contro Grecia, Serbia e Turchia.

Restano fuori per turnover Brooks, Gentile e Hackett. Rispetto alla Russia tornano Ricci, Moraschini e Michele Vitali. Due minuti per rompere il ghiaccio e gli azzurri impongono subito il proprio gioco: nel primo tempo Della Valle e Abass trascinano la squadra con due triple a testa e tanta qualità. I sudamericani, aggrappati ai punti di Colmenares, vedono aumentare via via il gap. Stesso registro nel terzo periodo, con Biligha in grande evidenza (migliorato il suo precedente career high Azzurro di 11 punti; chiuderà con 12). Senza grandi sussulti nemmeno gli ultimi 10 minuti della partita, con il Venezuela che non riesce mai a risalire la china. Abass MVP del torneo con 16 punti.

Sacchetti: ”Bilancio non positivo”

Sacchetti non è contento: “Il bilancio di questo torneo non può dirsi positivo – le parole del ct -. Se escludiamo i buoni 30 minuti con la Russia, anche questa sera ciò che non mi è piaciuto è l’atteggiamento. E’ vero, ci manca ancora qualche giocatore importante ed è noto il nostro deficit sotto canestro ma non è solo su questi punti che dovremo lavorare nei prossimi giorni. Già dal torneo di Atene affronteremo squadre davvero temibili e quei tre test ci diranno dove possiamo andare. Ho sofferto e soffro nel dover fare delle scelte come quelle che hanno coinvolto Andrea, Riccardo e Michele. Ma è il mio lavoro”.

Italia-Venezuela 72-54 (20-14, 18-14, 15-10, 19-16)

Italia: Della Valle 8 (0/2, 2/4), Belinelli* 5 (1/5, 0/2), Aradori 4 (1/4, 0/1), Biligha* 12 (5/7), Vitali L.* 5 (0/1 da tre), Filloy 7 (2/2, 1/4), Tessitori 5 (2/5), Ricci 9 (2/6, 1/1), Abass* 16 (1/1, 3/5), Moraschini ne, Vitali M. ne, Sacchetti B.* 1 (0/2 da tre). All: Sacchetti R.

Venezuela: Mijares 3 (1/2 da tre), Vargas G.* 3 (0/5, 1/3), Zamora 3 (0/6 da tre), Chourio* 5 (1/2, 1/5), Vargas J.* (0/2, 0/2), Bethelmy 8 (1/1, 2/4), Ruiz* 2 (1/1, 0/1), Graterol 5 (2/2), Guillen ne, Sifontes (0/2, 0/4), Lewis 2 (1/2, 0/1), Perez, Ascanio 2 (1/1), Carrera 9 (3/7, 1/3), Colmenares* 12 (4/5, 1/3). All: Duro F.

Arbitri: Borgo, Lanzarini, Sardella

Note – Tiri da due Ita 14/32, Ven 14/30; Tiri da tre Ita 7/20, Ven 7/34; Tiri liberi Ita 23/29, Ven 5/10. Rimbalzi Ita 36 (Della Valle e Vitali L. 5), Ven 40 (Vargas G. e Ruiz 6). Assist Ita 20 (Vitali 5), Ven 14 (Mijares 6).

Spettatori: 2500