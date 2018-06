– Alle voci degli ultimi giorni ha fatto seguito l’annuncio ufficiale della società: Larry Brown è il nuovo allenatore della Fiat Torino. La comunicazione della chiusura della trattativa con il 78enne tecnico statunitense è avvenuta proprio oggi: “La scelta di coach Brown – osserva il vicepresidente Francesco Forni – nasce innanzitutto dalla considerazione di un bagaglio unico di qualità, doti e cultura cestistica che fanno di lui un allenatore geniale. Siamo certi poi che la sua figura contribuirà a promuovere, a Torino e non solo, la passione per lo Sport che amiamo e che egli rappresenterà per il nostro staff un formidabile strumento didattico di sviluppo di capacità e competenze. Crediamo che il linguaggio della Pallacanestro sia universale ed avere un maestro dell’esperienza e della personalità di coach Brown sarà un’occasione irripetibile per tutti noi, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto l’aspetto umano”.

A quattro mesi di distanza dalla conferma di Galbiati, messo al centro del progetto tecnico e annunciato come allenatore del futuro, il promettente tecnico milanese tornerà a fare l’assistente, insieme a Stefano Comazzi, lasciando a Brown il compito di guidare la prima squadra in Serie A ed Eurocup e di sovrintendere l’area tecnica. Nato a Brooklyn il 14 settembre del 1940, Brown ha un curriculum lunghissimo e ricco di vittorie, tra cui quella del titolo NBA con i Detroit Pistons e quella del titolo NCAA con l’Università del Kansas: nelle sue 23 stagioni da allenatore in NBA ha guidato 9 squadre, portandone 8 diverse ai play-off.