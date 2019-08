Ultimo quarto da dimenticare

– Terzo ko di fila al torneo dell’Acropolis di Atene per l’Italbasket di Meo Sacchetti. Gli azzurri, dopo le due sconfitte pesantissime contro i padroni di casa della Grecia (-20) e contro la Serbia (-32), si arrendono 70-72 alla Turchia buttando via letteralmente la vittoria nell’ultimo parziale dopo essere stati avanti per buona parte della partita.

La palla persa da Alessandro Gentile (tra i migliori in campo) nei secondi finali è l’emblema esatto dell’ultimo quarto dell’Italia chiuso con un inguardabile 9-24 dopo aver chiuso avanti di ben 13 lunghezze (61-48) alla terza sirena. Un crollo inspiegabile quello degli azzurri forse dovuto alla stanchezza per le fatiche recenti contro i padroni di casa e i serbi. Il crollo è arrivato dopo i due liberi di Biligha che erano valsi il 66-54, poi un break turco di 16-2 che ha spinto i nostri a rincorrere nell’ultimo minuto e a giocarsela punto a punto nei secondi finali. Gentile a 33″ dall’ultima sirena riporta l’Italia sul -2, ma proprio l’ex Milano e Bologna perde la palla regalando il possesso alla Turchia negli ultimi concitati secondi.

Partenza per la Cina

Domani la squadra azzurra partirà da Atene con destinazione Pechino per poi trasferirsi a Shenyang e disputare il torneo AusTiger con Serbia, Francia e Gran Bretagna. Quasi certamente potrebbero iniziare a integrarsi con la squadra e scendere sul parquet già in occasione del torneo pre mondiale anche Gigi Datome e Danilo Gallinari. L’esordio al Mondiale, invece, è in programma il 31 agosto a Foshan contro le Filippine (ore 13.30 in Italia).