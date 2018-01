– Luci e ombre nella notte continentale cestistica delle quattro squadre italiane. In EuroCup, sorride Trento mentre prosegue il periodo nero di Torino, spazzata via dal Bayern Monaco. In Champions League, Venezia è ormai a un passo dall’eliminazione dopo aver perso con il Bayreuth, mentre Avellino si regala un’ultima giornata di speranza superando agevolmente l’Aris.

CEDEVITA-TRENTO 77-81

Uno dei segreti del successo dell’Aquila Basket a Zagabria è la notte praticamente perfetta di Gutierrez, che sforna 11 assist e permette all’attacco della formazione di coach Buscaglia di mettere in mostra un’eccellente manovra offensiva nei primi 30′, fino al 45-66. Trento riceve molto da Franke (21 punti) e Silins (16 punti) ma nei dieci minuti finali subisce l’assalto inatteso dei croati, capaci di rientrare in partita e di spaventare la Dolomiti Energia. Le bombe di Perkovic e Markota portano lo svantaggio sotto la doppia cifra, fino al 65-71 a sei minuti dalla sirena. Franke è decisivo nell’allontanare la minaccia, una stoppata di Beto vale il sospiro di sollievo finale e la vittoria.

BAYERN MONACO-TORINO 107-81

Dura un tempo la partita dei ragazzi di Recalcati, totalmente incapaci di opporsi alla marea bavarese dopo l’intervallo lungo. Avanti di 4 ai 20′ (40-44), la Fiat si scioglie dopo essere rientrata in campo, subendo un inquietante 37-14 di parziale. Per l’Auxilium è l’ennesima sconfitta subita dall’addio di coach Luca Banchi ed è un ko doppiamente pesante, visto che il Bayern ribalta anche la differenza canestri dopo il +14 di Torino nel match d’andata. Per cercare gloria nelle Top 16, Vujacic e compagni devono ora sperare in un colpo di coda nel match contro lo Zenit San Pietroburgo: servirà una vittoria di almeno 12 punti per issarsi al secondo posto.

BAYREUTH-VENEZIA 89-81

Si complica il passaggio alla seconda fase di Venezia: la Reyer cade in casa di Bayreuth, soffrendo le scorribande dell’ex Linhart e di York. I campioni d’Italia partono bene e rimangono punto punto in avvio, subendo il primo parziale quando coach Korner abbassa il quintetto (27-18). Johnson e Peric tengono la Reyer in scia nonostante le percentuali folli del primo quarto (34-26 alla prima sirena). Amaize e Doreth firmano l’allungo tedesco in avvio di secondo periodo, De Raffaele prova a cambiare qualcosa e il trio Tonut-Haynes-Cerella riporta Venezia a contatto fino al sorpasso con la tripla dall’angolo di Cerella (48-49), a cui risponde Robinson con la tripla del +2 all’intervallo. Linhart e York sono gli artefici del nuovo parziale tedesco (62-53), il grande lavoro di Peric nelle due metà campo è vitale per rimettere in scia i lagunari fino al 69 pari con un canestro di Tonut. Venezia ci mette tanto orgoglio, Bayreuth scappa ancora sul +8 e serve il miglior Bramos per dare ulteriori speranze alla Reyer (83-78). Quando il greco esce per falli, i campioni d’Italia devono arrendersi.

AVELLINO-ARIS 79-66

Vittoria preziosissima per la Scandone, che si giocherà il passaggio del turno nell’ultima giornata dopo aver battuto l’Aris al Pala Del Mauro. La Sidigas vola nel secondo quarto con uno scatenato Ndiaye e con l’apporto dei ragazzi usciti dalla panchina, capaci di ribaltare il 21-25 di fine primo quarto con un parziale di 7-0. Avellino tocca il +9 sul 38-29, a fine primo tempo c’è la doppia cifra di vantaggio (43-33). La squadra di Sacripanti tiene alto il livello di attenzione in avvio di ripresa e risponde al tentativo di rientro dei greci con un nuovo 8-0 di parziale. A meno di 7 minuti dal termine, l’Aris torna a farsi sotto sul -5 (65-60) ma D’Ercole e Filloy permettono ai biancoverdi di difendere il vantaggio fino alla sirena.