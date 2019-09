ROMA – Il fattore campo la fa da padrone. Dopo il colpo esterno della Fortitudo nell’anticipo, la seconda serata di sfide della prima giornata di serie A vede imporsi tutte le squadre padrone di casa. Trento supera Pistoia, la Virtus Bologna batte Roma, mentre Brescia fa sua la sfida contro Reggio Emilia.



Blackmon trascina Trento

Trascinata da un Blackmon da 27 punti, Trento supera Pistoia 88-75. Il primo quarto scorre via nel più totale equilibrio (19-19), ma nel secondo periodo la Dolomiti Energia inizia a premere sull’acceleratore e scava un piccolo ma importante solco, che la vede andare all’intervallo lungo sul +7 (44-37). L’inerzia del match non cambia al rientro sul parquet e il vantaggio dei padroni di casa si dilata fino al 68-54 di fine terza frazione. Nell’ultimo quarto Trento controlla con personalità e impedisce ai toscani di rientrare in gara. Pistoia paga le peggiori percentuali al tiro, soprattutto da tre (45% contro 32%) e la troppe palle perse (12 in totale).



Dolomiti Energia Trento- Oriora Pistoia 88-75

(19-19, 44-37, 68-54)

Trento: Kelly 7, Blackmon 27, Craft 1, Pascolo 4, Mian 2, Forray 5, Knox 16, Mezzanotte 14, Voltolini ne, King 12, Lechthaler ne. Allenatore: Brienza.

Pistoia: Della Rosa, Bonistalli ne, Petteway 20, D’Ercole, Quarisa, Brandt ne, Salumu 17, Landi 13, Dowdell 8, Johnson 17, Wheatle. Allenatore: Carrea.

Arbitri: Quarta-Borgioni-Brindisi.

Note – Tiri liberi: Trento 13/16, Pistoia 13/19. Usciti per 5 falli: Wheatle.



Roma cade a Bologna

La Virtus Bologna risponde alla Fortitudo e inizia il campionato con il successo ai danni di Roma, piegata 74-67. Le V nere dominano sotto canestro dove catturano la bellezza di 53 rimbalzi contro i 37 dei capitolini. Dopo un primo periodo equilibrato (17-16 per i padroni di casa), nel secondo la Segafredo piazza l’allungo che alla fine risulterà decisivo, con un parziale di 23-13. Nel secondo tempo Roma prova a premere sull’acceleratore, ma Bologna è brava a tenere a distanza la squadra di coach Bucchi, alla quale non bastano i 17 punti di Buford e Kyzlink.



Segafredo Virtus Bologna-Virtus Roma 74-67

(17-16, 40-29, 64-52)

Bologna: Gaines 14, Teodosic ne, Solaroli ne, Pajola 2, Baldi Rossi 8, Markovic 1, Ricci 9, Cournooh 4, Hunter 12, Weems 19, Nikolic ne, Gamble 5. Allenatore: Djordjevic.

Roma: Moore 4, Alibegovic 7, Rullo ne, Dyson ne, Baldasso 10, Pini 12, Farley, Spinosa ne, Buford 17, Kyzlink 17. Allenatore: Bucchi.

Arbitri: Begnis-Bartoli-Boninsegna.

Note -Tiri liberi: Bologna 12/22, Roma 9/15. Usciti per 5 falli: nessuno.



Brescia batte Reggio Emilia

Bella partita al PalaLeonessa, dove gli attacchi la fanno da padroni, con Lansdowne e Johnson Odom grandi protagonisti da una parte e dall’altra. A spuntarla è Brescia che si impone 90-82 su Reggio Emilia. L’avvio di gara è di marca lombarda, con la Germani che prova a scappare e chiude sul +9 (27-18), ma nel secondo periodo la Reggiana reagisce e va al riposo con una sola lunghezza da recuperare (49-48). L’equilibrio regna sovrano nel terzo quarto e la sfida si decide nell’ultima frazione: Brescia si dimostra più solida in difesa e maggiormente prolifica in attacco e conquista una vittoria meritata.



Germani Brescia-Grissin Bon Reggio Emilia 90-82

(27-18, 49-48, 68-67)

Brescia: Zerini, Abass 5, Cain 15, Vitali 4, Laquintana 7, Lansdowne 23, Dalco’ ne, Guariglia ne, Horton 15, Moss 8, Sacchetti 13. Allenatore: Esposito.

Reggio Emilia: Johnson-Odom 22, Fontecchio 8, Pardon 5, Candi 11, Poeta 5, Vojvoda 5, Infante ne, Soviero ne, Owens 8, Upshaw 10, Diouf ne, Mekel 8. Allenatore: Buscaglia.

Arbitri: Biggi-Bongiorni-Belfiore.

Note – Tiri liberi: Brescia 11/20, Reggio Emilia 11/20. Usciti per 5 falli: nessuno.

Fonte