– Il primo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A di basket prosegue all’insegna delle sorprese. Dopo il colpo grosso di Reggio Emilia con Avellino, anche Varese si iscrive all’elenco dei colpi di scena: la formazione di coach Attilio Caja è corsara al Taliercio, piegando i campioni d’Italia di Venezia. Vittoria con maxirissa per la Virtus Bologna su Trento, a passare alle cronache è la clamorosa scazzottata tra Alessandro Gentile, Sutton e Gutierrez. Brescia vince senza troppi problemi con Pesaro, Vitucci e la sua Brindisi si impongono in casa di Torino.

UMANA REYER VENEZIA-OPENJOBMETIS VARESE 63-75

Colpo grosso di Varese, che dimentica la serie negativa sbancando il parquet dei campioni d’Italia. Venezia ritrova Jenkins e schiera Peric a mezzo servizio, complice la vistosa protezione al setto nasale fratturato. Non c’è Orelik, costretto ai box fino a fine stagione, e i lombardi di coach Caja ne approfittano con i 17 punti a testa di Tambone e Cain, entrambi uscendo dalla panchina. Gli ospiti riescono anche a sopperire alla prematura uscita per falli di Pelle, trovando nella propria asfissiante difesa la carta giusta per chiudere il match, concedendo un solo canestro nei primi sei minuti del quarto quarto.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 82-75

E’ la maxirissa tra Gutierrez, Sutton e Alessandro Gentile la notizia principale della serata bolognese, al punto di superare quella della vittoria di una Virtus trascinata dall’ottimo Slaughter (25 punti con 9/11 dal campo). Una scazzottata da saloon, con gli arbitri costretti a espellere i tre giocatori coinvolti su una palla contesa sul 60-43 per la Virtus. L’episodio ha rimesso improvvisamente in partita Trento, che sembrava già rassegnata alla sconfitta. Un’illusione, visto che l’Aquila non è riuscita ad accorciare il distacco oltre il -7 (77-70).

GERMANI BASKET BRESCIA – VL PESARO 88-70

Secondo successo consecutivo per i lombardi, che regolano senza troppi problemi Pesaro davanti al pubblico del PalaGeorge. La partita dura sostanzialmente due quarti, con la Vuelle che chiude addirittura avanti all’intervallo lungo (37-40) prima di arrendersi alla potenza offensiva della Leonessa, che infila un 27-13 di parziale in grado di fiaccare la resistenza ospite. Cinque uomini in doppia cifra per coach Diana: Hunt (13), Sacchetti (10), Landry (15), Moore (21) e Vitali (10).

FIAT TORINO-HAPPY CASA BRINDISI 68-82

Bella rivincita per coach Frank Vitucci, che con la sua Brindisi si impone da ex a Torino. Gli ospiti allungano già nel primo quarto, chiudendo 13-21 al 10′, ma subiscono un maxiparziale nel secondo, con i ragazzi di Charlie Recalcati che all’intervallo lungo sono avanti 40-33. Nella ripresa si infiamma un sontuoso Nic Moore (26 punti per lui a fine serata), che insieme a Lalanne a un’ottima difesa di squadra è l’artefice del ribaltone brindisino fino al 68-82 finale.