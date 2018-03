Basket, serie A: Trento riparte sgambettando Reggio Emilia, playoff più vicini

REGGIO EMILIA – Archiviati Final Eight di Coppa Italia e impegni della Nazionale con la seconda finestra di qualificazioni ai Mondiali 2019, è tornato il massimo campionato di basket. E il torneo è ripartito subito con un’affermazione esterna, quella messa a segno dalla Dolomiti Energia Trentino al PalaBigi di Reggio Emilia (68-82) nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Un’affermazione pesante in prospettiva playoff, che consente ai bianconeri di salire a 20 punti e affiancare – almeno per una notte – Sassari al settimo posto in attesa del completamento del turno, mentre rimane a quota 18 la Grissin Bon che prima della pausa stava attraversando il proprio miglior momento della stagione, iniziata ad handicap con 6 sconfitte in altrettante gare, prima di un’inversione di rotta degli emiliani in campionato (9 vittorie e 4 sconfitte nelle successive 13 partite) ma anche in EuroCup, dove grazie al successo su Villeurbanne nell’ultimo turno di Top 16 hanno ottenuto il pass per i quarti di finale di coppa, dove saranno l’unica formazione a rappresentare la pallacanestro italiana. Certo, questo risultato non è il miglior viatico per la sfida contro lo Zenit di martedì 6. Anche se orfana di Jorge Gutierrez, la squadra di Buscaglia ha fatto valere fin da subito la propria grande fisicità e l’atletismo (50 rimbalzi, di cui ben 20 offensivi), costringendo ad inseguire gli uomini di Menetti, incappati in una serata da polveri bagnate al tiro da tre (4/22), avvicinandosi più volte agli ospiti senza però mai riuscire a raggiungerli. Primattore, nella squadra di Buscaglia, un sontuoso Shields (22 punti) con Sutton, Gomes e Flaccadori ad accompagnare.

SHIELDS FA VOLARE TRENTO NEI PRIMI DUE QUARTI – Partenza bruciante di Trento che fa sentire il fisico sui due lati del campo e in poco più di due minuti sigla un secco 0-9. Menetti chiama immediatamente time-out ma la mossa non sortisce gli effetti sperati; gli ospiti riescono spesso a giocare due possessi in un’azione, i biancorossi faticano pure in attacco e così a metà periodo lo score recita: 4-16. I padroni di casa non riescono a trovare il bandolo della matassa del match, falliscono pure canestri facili e vengono martoriati da Shields (11 punti in 8′) e sotto canestro (16 rimbalzi arpionati dai trentini, appena 4 quelli di Reggio) chiudendo il periodo a -16 (11-27). Nel secondo quarto il copione sembra ripetersi, la Dolomiti Energia continua a martellare, Reggio non riesce ad opporsi: finendo a -20. La Pallacanestro Reggiana prova a reagire con Della Valle, ma il fuoco non si accende e al 6′ la truppa di Buscaglia guida in sicurezza: 20-38. Nel finale sale però in cattedra Julian Wright a ridurre il disavanzo e consentire ai suoi di andare all’intervallo lungo con un margine più dignitoso sul groppone (30-42).

REAZIONE GRISSIN BON DOPO L’INTERVALLO, MA NON BASTA – Al ritorno sul parquet la Grissin Bon abbozza una ulteriore reazione e si spinge sino al -7. Il time-out stavolta arriva dalla panchina trentina, che prova così a fermare l’inerzia biancorossa. L’esito è quello voluto e permette a Flaccadori e compagni di tenere in mano il pallino della contesa e di presentarsi all’ultima frazione in vantaggio 56-65. Il periodo si snoda senza particolari sussulti: con Trento in controllo e la Grissin Bon a provare di scombinare il ritmo avversario. I padroni di casa, però, continuano a subire troppo a rimbalzo e così ogni tentativo è vano. Con questo leit-motiv si arriva quasi stancamente all’epilogo della sfida, che la Dolomiti Energia conduce meritatamente in porto.

REGGIO EMILIA – TRENTO 68-82

(11-27, 30-42, 56-63)

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Mussini, Wright J. 17, Bonacini, Candi 10, Della Valle 18, White 2, Reynolds 10, Wright C. 8, Cervi 3, Llompart, De Vico. Allenatore: Menetti.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Franke 7, Sutton 7, Silins 4, Forray 10, Conti ne, Flaccadori 9, Gomes 11, Hogue 12, Lechthaler ne, Shields 22. Allenatore: Buscaglia.

ARBITRI: Begnis, Filippini, Ranaudo.

NOTE: Tiri liberi: Reggio Emilia 10/16, Trento 12/23. Uscito per cinque falli: Sutton.