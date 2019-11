A Trento il primo tempo

– Trento passa alla Vitrifrigo Arena di Pesaro 101-95 nell’anticipo dell’ottava giornata della serie A di basket. Una vittoria arrivata, però, all’overtime che allontana la Dolomiti Energia dalla zona calda della classifica e lascia invece all’ultimo posto, ancora senza vittoria, la formazione marchigiana.

Che non sia la serata del riscatto per la VL lo si capisce praticamente subito. Pronti via e le Aquile volano sul +13 dopo appena 7′ di gioco. Il primo canestro di Pesaro lo mette a segno Zanotti dopo 8′. Un libero e una tripla di Mussini permettono ai padroni di casa di rendere il passivo minore alla prima sirena (8-18). Nel secondo quarto, però, Trento torna a premere sull’acceleratore e sfonda il muro del +20 dopo neanche 4′ (12-33). Nel finale di tempo Thomas e Barford sigillano un parziale di 8-0 per i pesaresi e si va all’intervallo lungo sul 31-42.

Overtime nel segno di Blackmon

Nella ripresa Barford (29 punti) suona la carica e, complice l’ingresso svogliato degli ospiti, Pesaro rientra magicamente in partita con una bomba di Chapman (41-42). La VL passa addirittura in vantaggio ancora sull’asse Thomas-Barford e chiude il terzo parziale avanti 61-57. L’ultimo tempo regolamentare si gioca punto a punto e i marchigiani, spinti dall’entusiasmo della Vitrifrigo Arena, provano l’allungo decisivo ancora con Chapman e Barford. Trento non ci sta, reagisce, e resta agganciata. Quando a pochi secondi dalla fine Knox dalla lunetta segna l’82 pari, Pesaro sorride, perché ha l’ultimo possesso, ma Barford sbaglia la giocata mandando tutti all’overtime. Nel tempo supplementare, però la VL si scioglie sotto i colpi di Blackmon, impeccabile dalla lunetta, e Trento alla sirena può finalmente esultare.